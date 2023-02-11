Brian Andrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Andrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Andrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Andrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Andrada 22 Haziran 1997 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Omar Brian Andrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Andrada Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Continental yapmaktadır. Brian Andrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Andrada'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Andrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Andrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Andrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Andrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gimnasia II

4 Ocak 2018 yılında Ferro (GP)

23 Ağu 2018 yılında GyE Mendoza

1 Haziran 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında GyE Mendoza

Brian Andrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Andrada şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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