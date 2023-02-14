Brian Beyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Beyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Beyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Beyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Beyer 15 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Beyer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Eleven yapmaktadır. Brian Beyer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Beyer'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Beyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Beyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Beyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Beyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Bassecourt

1 Temmuz 2019 yılında FC Biel-Bienne

5 Ocak 2022 yılında Yverdon Sport

Brian Beyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Beyer şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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