Brian Blando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Blando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Blando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Blando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Blando 1 Nisan 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Leonel Blando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Blando Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Brian Blando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Blando'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian Blando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Blando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Blando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Blando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Agropecuario

11 Temmuz 2022 yılında Lanús

Brian Blando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Blando şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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