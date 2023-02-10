Brian Blasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Blasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Blasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Blasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Blasi 8 Şubat 1996 tarihinde Monte Vera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Blasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Brian Blasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Blasi'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Blasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brianblasi4/

Brian Blasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Blasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Blasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Blasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión II

1 Ocak 2018 yılında CA Unión

23 Haziran 2022 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Brian Blasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Blasi şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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