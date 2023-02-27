Brian Branquinho Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Branquinho Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Branquinho Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Branquinho Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Branquinho Fernandes 19 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Branquinho Fernandes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luxembourg City futbol takımında oynamaktadır. FC Luxembourg City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Branquinho Fernandes'nin FC Luxembourg City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Branquinho Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Branquinho Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Brian Branquinho Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Branquinho Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

31 Ocak 2023 yılında Luxembourg City

Brian Branquinho Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Branquinho Fernandes şuan FC Luxembourg City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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