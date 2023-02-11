Brian Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Bustos 22 Ağu 1996 tarihinde Larroque şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Matías Bustos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Bustos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Brian Bustos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Bustos'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Newell's II

1 Temmuz 2020 yılında CA Carcarañá

3 Şubat 2021 yılında Gimnasia CdU

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Brian Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Bustos şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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