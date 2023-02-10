Brian Calderara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Calderara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Calderara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Calderara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Calderara 10 Ocak 1998 tarihinde Crespo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Alejandro Calderara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Calderara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Brian Calderara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Calderara'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Calderara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Calderara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Calderara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Calderara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2020 yılında Newell's

17 Şubat 2021 yılında Rafaela

31 Aralık 2021 yılında Newell's

3 Ocak 2022 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Brian Calderara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Calderara şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.