Brian Camisassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Camisassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Camisassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Camisassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Camisassa 30 Temmuz 1997 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Emanuel Camisassa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Camisassa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Camisassa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Camisassa'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 21 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Camisassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Camisassa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Camisassa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Camisassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sport. Belgrano

3 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2022 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Sport. Belgrano

Brian Camisassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Camisassa şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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