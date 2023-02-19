Brian Cordara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Cordara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Cordara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Cordara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Cordara 2 Mart 2000 tarihinde Fray Bentos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Brian Cordara Damasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Cordara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Cordara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 23 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Cordara'nin CA Boston River ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Cordara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Cordara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Cordara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Cordara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2019 yılında Zamudio SD

1 Ocak 2020 yılında Rentistas U19

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2021 yılında CA Cerro

6 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

23 Haziran 2022 yılında Boston River

Brian Cordara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Cordara şuan CA Boston River takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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