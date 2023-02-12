Brian Easton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Easton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Easton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Easton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Easton 5 Mart 1988 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Neil Easton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Easton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Brian Easton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Brian Easton'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Easton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Easton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Easton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Easton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2006 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2009 yılında Burnley

1 Ocak 2010 yılında Hamilton Acad.

1 Mayıs 2010 yılında Burnley

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2012 yılında Dundee FC

8 Temmuz 2013 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton Acad.

Brian Easton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Easton şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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