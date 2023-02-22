Brian Esalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Esalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Esalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Esalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Esalo 15 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Esalo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Esalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Esalo'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Esalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Esalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Esalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Esalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RC La Flèche

1 Temmuz 2018 yılında Tours B

1 Temmuz 2019 yılında União Madeira

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2022 yılında Apollon Pontou

Brian Esalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Esalo şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Monaco

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.