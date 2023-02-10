Brian Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Farioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Farioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Farioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Farioli 19 Şubat 1998 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Farioli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Brian Farioli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Farioli'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Farioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Farioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Farioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Farioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Haziran 2019 yılında CA Colón

15 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında CA Colón

23 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında CA Colón

Brian Farioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Farioli şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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