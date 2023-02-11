Brian Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ferreyra 11 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Nicolás Ferreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ferreyra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Ferreyra'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Porvenir

1 Ocak 2015 yılında Liniers

1 Ocak 2017 yılında Club Atletico Sarmiento La Banda

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

31 Ağu 2020 yılında Almagro

30 Haziran 2021 yılında CADU (Zarate)

5 Ağu 2021 yılında Colegiales

10 Ocak 2022 yılında Club Flandria

31 Aralık 2022 yılında Colegiales

10 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Colegiales

Brian Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ferreyra şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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