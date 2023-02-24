Brian Fortune Ananias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Fortune Ananias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Fortune Ananias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Fortune Ananias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Fortune Ananias 22 Mart 2003 tarihinde Arua şehrinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Fortune Ananias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Fortune Ananias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Fortune Ananias'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Fortune Ananias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Fortune Ananias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Fortune Ananias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Fortune Ananias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

8 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

31 Aralık 2022 yılında Zvijezda 09

Brian Fortune Ananias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Fortune Ananias şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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