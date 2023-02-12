Brian Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Gomez 15 Şubat 1994 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Emanuel Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Gomez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Gomez'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2016 yılında Brown Adrogué

18 Ağu 2018 yılında Feirense

30 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

28 Mart 2019 yılında San Antonio FC

11 Ocak 2020 yılında Brown Adrogué

3 Ekim 2020 yılında Doxa Dramas

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Lincoln FC

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında CA Temperley

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Brian Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Gomez şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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