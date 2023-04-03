Brian Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brian Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brian Gomez 2 Şubat 2008 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Alexander Gómez Valdez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brian Gomez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerro Largo Futbol Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo Futbol Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Brian Gomez'nin Cerro Largo Futbol Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brian Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brian Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brian Gomez şuan Cerro Largo Futbol Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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