Brian Graham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Graham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Graham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Graham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Graham 23 Kasım 1987 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Graham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Brian Graham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Graham'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Graham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Graham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Graham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Graham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Morton

1 Temmuz 2008 yılında East Stirlingshire FC

30 Haziran 2009 yılında Morton

1 Temmuz 2011 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2013 yılında Dundee United

28 Ağu 2014 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2015 yılında Dundee United

1 Temmuz 2015 yılında Ross County

20 Ağu 2016 yılında Hibernian FC

10 Ağu 2017 yılında Cheltenham

2 Ağu 2018 yılında Ross County

23 Ocak 2020 yılında Partick Thistle

Brian Graham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Graham şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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