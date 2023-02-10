Brian Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Guerra 8 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Kevin Emmanuel Guerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Guerra Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Brian Guerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Guerra'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında All Boys

1 Ağu 2019 yılında Real Pilar FC

30 Haziran 2020 yılında All Boys

28 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2021 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Brian Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Guerra şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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