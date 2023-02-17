Brian Hamalainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Hamalainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Hamalainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Hamalainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Hamalainen 29 Mayıs 1989 tarihinde Allerød şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Brian Tømming Hämäläinen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Hamalainen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Brian Hamalainen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Hamalainen'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Hamalainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Hamalainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Hamalainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Hamalainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2007 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2011 yılında Zulte Waregem

31 Ağu 2012 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2016 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2018 yılında Dresden

11 Eylül 2020 yılında Lyngby BK

Brian Hamalainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Hamalainen şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alleröd FK, Lyngby BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.