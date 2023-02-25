Brian Heras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Heras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Heras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Heras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Heras 17 Nisan 1995 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Brian Roberto Heras González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Heras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Heras'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Heras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Heras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Heras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Heras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2013 yılında Dep. Cuenca

6 Ocak 2022 yılında LDU Quito

Brian Heras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Heras şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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