Brian Hlongwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Hlongwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Hlongwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Hlongwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Hlongwa 4 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Dirk Hlongwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Hlongwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Hlongwa'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Hlongwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Hlongwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Hlongwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Hlongwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Orlando Pirates

23 Temmuz 2017 yılında Real Kings

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2018 yılında Real Kings

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

30 Ağustos 2019 yılında Highlands Park

30 Haziran 2020 yılında Orlando Pirates

6 Ekim 2020 yılında Uthongathi

15 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Brian Hlongwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Hlongwa şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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