Brian Kaltak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Kaltak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Kaltak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Kaltak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Kaltak 30 Eylül 1993 tarihinde Port Vila şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Vanuatu uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Kaltak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Kaltak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Kaltak'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian Kaltak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Kaltak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Kaltak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Kaltak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wat. Karori

1 Ocak 2012 yılında Hekari United

1 Ocak 2013 yılında Solomon Warrior

1 Temmuz 2013 yılında Hekari United

1 Temmuz 2014 yılında Amicale FC

1 Temmuz 2015 yılında Solomon Warrior

1 Temmuz 2016 yılında Erakor G. Star

11 Eylül 2017 yılında Tasman United

1 Şubat 2018 yılında Lautoka FC

21 Mayıs 2018 yılında Tasman United

4 Ekim 2018 yılında Auckland City

1 Temmuz 2022 yılında White City

27 Eylül 2022 yılında Central Coast

Brian Kaltak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Kaltak şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Brian Kaltak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vanuatu takımında 2 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Vanuatu U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Vanuatu U20 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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