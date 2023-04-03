Brian Leizza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Leizza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Leizza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Leizza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Leizza 28 Nisan 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Alexis Leizza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Leizza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Leizza'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Leizza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Leizza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Leizza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Leizza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında Tigre II

Brian Leizza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Leizza şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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