Brian Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Machuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Machuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Machuca 2 Mart 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Ezequiel Machuca şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Machuca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Machuca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Machuca'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Machuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Machuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Machuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Machuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Liniers

31 Aralık 2014 yılında Brown U19

1 Ocak 2015 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2019 yılında Oaxaca

3 Şubat 2020 yılında CA Temperley

2 Temmuz 2021 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Brian Machuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Machuca şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.