Brian Marmitte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Marmitte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Marmitte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Marmitte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Marmitte 26 Şubat 1998 tarihinde Brüssel şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Marmitte Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Marmitte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Marmitte'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Marmitte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Marmitte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brian Marmitte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Marmitte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U17

1 Temmuz 2015 yılında Standard U19

5 Ağu 2016 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2018 yılında Zwevezele

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Brian Marmitte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Marmitte şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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