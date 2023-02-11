Brian Mieres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mieres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brian Mieres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brian Mieres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brian Mieres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mieres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brian Mieres

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mieres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mieres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mieres 28 Temmuz 1995 tarihinde Paso de los Libres şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Luis Mieres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mieres Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Mieres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Mieres'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Mieresboyu ve yaşı kaç

Brian Mieres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Mieres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Brian Mieres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mieres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Almagro

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

6 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

27 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

6 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Brian Mieres kimdir

Brian Mieres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mieres şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brian Mieres nereli

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