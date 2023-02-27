Brian Moding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Moding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Moding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Moding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Moding 7 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Moding Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Moding'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Moding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Moding isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Moding Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Moding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2014 yılında SK Londerzeel

1 Temmuz 2015 yılında FC Gullegem

11 Ocak 2016 yılında RWDM

1 Temmuz 2017 yılında KFC Duffel

1 Temmuz 2018 yılında KSC Grimbergen

1 Temmuz 2020 yılında KFC Diest

1 Temmuz 2021 yılında Vict. Rosport

1 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Brian Moding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Moding şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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