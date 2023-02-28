Brian Montenegro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Montenegro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Montenegro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Montenegro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Montenegro 10 Haziran 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Brian Guillermo Montenegro Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Montenegro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportAgent LTD yapmaktadır. Brian Montenegro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 2 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Brian Montenegro'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Montenegro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Montenegro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Montenegro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Montenegro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Maldonado

29 Ağustos 2011 yılında West Ham

30 Haziran 2012 yılında Maldonado

1 Temmuz 2012 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2013 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2013 yılında Libertad

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Eylül 2014 yılında Leeds

30 Haziran 2015 yılında Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Lanús

31 Ocak 2017 yılında Nacional

2 Şubat 2017 yılında Olimpia

18 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

31 Aralık 2018 yılında Olimpia

5 Ocak 2021 yılında Independiente

2 Ağustos 2021 yılında Olimpia

13 Ağustos 2021 yılında Atlético-GO

24 Haziran 2022 yılında Olimpia

Brian Montenegro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Montenegro şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Brian Montenegro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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