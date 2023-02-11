Brian Nievas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Nievas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Nievas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Nievas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Nievas 28 Nisan 1998 tarihinde Diamante şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Agustín Nievas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Nievas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Brian Nievas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 10 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Brian Nievas'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Nievas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Nievas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Nievas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Nievas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Patronato

7 Ocak 2022 yılında CD Macará

6 Haziran 2022 yılında Patronato

Brian Nievas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Nievas şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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