Brian Ocampo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ocampo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ocampo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ocampo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ocampo 25 Haziran 1999 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Alexis Ocampo Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ocampo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Brian Ocampo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Ocampo'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Ocampo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brianocam.7/

Brian Ocampo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Ocampo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Ocampo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ocampo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nacional

28 Ağu 2022 yılında Cádiz CF

Brian Ocampo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ocampo şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brian Ocampo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Quilmes de Florida, Club Nacional (2015-2018)

Uruguay takımında 24 numaralı formasıyla 19 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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