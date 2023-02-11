Brian Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Olivera 13 Aralık 1993 tarihinde Córdoba (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Leandro Olivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Olivera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Olivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Olivera'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2017 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes RC

8 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Brian Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Olivera şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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