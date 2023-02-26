Brian Onyango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Onyango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Onyango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Onyango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Onyango 24 Temmuz 1994 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kenya,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Mandela Onyango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Onyango Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VHL yapmaktadır. Brian Onyango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 29 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Onyango'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Onyango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Onyango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Onyango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Onyango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Tusker FC

12 Ağustos 2012 yılında Santos FC

3 Ağustos 2015 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2020 yılında Sundowns

Brian Onyango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Onyango şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Brian Onyango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kenya takımında 5 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 3 gol atmıştır.

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