Brian Orosco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Orosco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Orosco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Orosco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Orosco 28 Şubat 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Ezequiel Orosco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Orosco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Orosco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Orosco'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Orosco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Orosco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Orosco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Orosco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında C.A.I.

14 Ağu 2019 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında C.A.I.

13 Ağu 2020 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2021 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2021 yılında CD Morón

10 Şubat 2022 yılında Estudiantes

26 Ocak 2023 yılında CD Morón

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes

Brian Orosco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Orosco şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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