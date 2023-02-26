Brian Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Oyola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Oyola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Oyola 15 Haziran 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,58 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Ezequiel Oyola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Oyola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Brian Oyola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Oyola'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Oyola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Oyola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Oyola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Oyola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlanta

12 Şubat 2021 yılında Tristan Suarez

3 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Brian Oyola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Oyola şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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