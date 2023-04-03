Brian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ramirez 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ramirez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Brian Ramirez'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belgrano II

Brian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ramirez şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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