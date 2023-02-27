Brian Rouffignac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Rouffignac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Rouffignac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Rouffignac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Rouffignac 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Rouffignac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SGG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brian Rouffignac'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Rouffignac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Rouffignac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Rouffignac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Rouffignac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında UT Petingen II

1 Temmuz 2020 yılında Steinsel

30 Haziran 2021 yılında UT Petingen II

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Brian Rouffignac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Rouffignac şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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