Brian Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brian Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brian Ruiz 5 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brian Ruiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Brian Ruiz'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brian Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brian Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Tigre II
11 Temmuz 2019 yılında Fénix de Pilar
30 Haziran 2020 yılında Tigre II
Brian Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brian Ruiz şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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