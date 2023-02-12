Brian Schwake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Schwake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Schwake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Schwake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Schwake 24 Ağu 2001 tarihinde Mount Prospect, Illinois şehrinde doğmuştur. Aslen Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Schwake Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neil Thompson yapmaktadır. Brian Schwake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Schwake'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Schwake Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Schwake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Schwake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Schwake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Blue Demons

28 Şubat 2020 yılında Livingston FC

28 Ağu 2020 yılında Linlithgow Rose

31 Mayıs 2021 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Edinburgh City

16 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2022 yılında Morton

31 Mayıs 2023 yılında Livingston FC

Brian Schwake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Schwake şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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