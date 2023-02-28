Brian Torrealba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Torrealba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Torrealba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Torrealba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Torrealba 14 Temmuz 1997 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Brian Nicolás Torrealba Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Torrealba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Brian Torrealba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Brian Torrealba'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Torrealba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Torrealba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Torrealba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Torrealba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında O'Higgins

4 Ocak 2018 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2018 yılında O'Higgins

Brian Torrealba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Torrealba şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.