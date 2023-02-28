Brian Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Wright 23 Mart 1995 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Wright Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Wright'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında VT Catamounts

13 Ocak 2017 yılında New England

31 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2017 yılında New England

14 Mart 2019 yılında Legion FC

30 Kasım 2019 yılında New England

1 Ocak 2020 yılında Legion FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2021 yılında Atl. Ottawa

9 Ocak 2023 yılında York United

Brian Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Wright şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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