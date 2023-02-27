Brice Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brice Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brice Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brice Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brice Bernard 2 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Brice Norbert Henri Bernard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brice Bernard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Brice Bernard'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brice Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brice Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında CS Fola Esch
1 Temmuz 2020 yılında Schifflange 95
30 Haziran 2021 yılında CS Fola Esch
1 Temmuz 2021 yılında US Esch
30 Haziran 2022 yılında CS Fola Esch
Brice Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brice Bernard şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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