Brice Maubleu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brice Maubleu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brice Maubleu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brice Maubleu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brice Maubleu 1 Aralık 1989 tarihinde Saint-Martin-d'Hères şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brice Maubleu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brice Maubleu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Brice Maubleu'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brice Maubleu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brice Maubleu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brice Maubleu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brice Maubleu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Grenoble

13 Temmuz 2012 yılında Tours FC

1 Temmuz 2014 yılında Grenoble

Brice Maubleu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brice Maubleu şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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