Brice Verkerken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brice Verkerken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brice Verkerken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brice Verkerken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brice Verkerken 21 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brice Verkerken Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brice Verkerken, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brice Verkerken'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brice Verkerken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brice Verkerken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brice Verkerken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brice Verkerken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Brügge Altya

31 Ağu 2021 yılında Eendracht Aalst

30 Haziran 2022 yılında Kortrijk U21

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Brice Verkerken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brice Verkerken şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KFC Eendracht Hooglede (2006-2007), KSV Roeselare (2007-2010), Club Brugge (2010-2011), KM Torhout (2011-2015), KV Kortrijk (2015-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.