Bright Enchil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Enchil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bright Enchil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bright Enchil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bright Enchil 21 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bright Enchil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Boy Agency sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bright Enchil'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bright Enchil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bright Enchil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bright Enchil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bright Enchil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Bright Enchil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bright Enchil şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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