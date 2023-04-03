Bright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bright 5 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Bright Osuoha Godwin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bright Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bright, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bright'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2020 yılında Kortrijk U21
5 Haziran 2020 yılında Riteriai B
31 Aralık 2020 yılında Kortrijk U21
1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23
Bright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bright şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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