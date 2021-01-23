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Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları ile internette aramalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlara arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı. Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına 7 Mart 2015'te, Çarşamba günü Sheffield'e 0-1 ev sahibi mağlubiyetle çıktı.

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

1 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, üç yıllık bir anlaşma ile Şampiyona tarafı Queens Park Rangers'a katıldı. 23 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, QPR'ye ilk çıkışını yapmak için ilk yarıya çıkan Burton Albion'un yerine geçti.

Osayi, 2021-2022 sezonundan itibaren Türk tarafıFenerbahçe  ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers anlaştıklarını bildirdi.

"Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bright Osayi-Samuel transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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