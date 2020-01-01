Brighton Chelsea maç sonucu | Brighton Chelsea maç özeti

İki takım Brighton Chelsea karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: Premier League - 21. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Brighton Chelsea maç sonucu ve Brighton Chelsea maç özeti detayları...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brighton & Hove Albion ile Chelsea karşı karşıya geldi. Amex Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 10. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle öne geçti. Brighton, 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın golüyle maça dengeyi getirdi.

Brighton, maç sonunda Chelsea kalesinde büyük baskı kursa da galibiyet golünü atamadı ve rakibine karşı 1933'ten beri süren galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sonucun ardından Chelsea 36 puana, Brighton ise 24 puana yükseldi.

Brighton, bir sonraki lig maçında Everton'ı ağırlayacak. Chelsea ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.

90'+6' Ve maçın hakemi karşılaşmanın sona erdiğini bildiren düdüğü çalıyor. Maç sona erdi.

90'+4' Hakem sarı kartını Reece James için kullanıyor

90'+4' Chelsea takımından Reece James, Leandro Trossard ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

90'+3' Chelsea takımından Mateo Kovacic, Davy Propper ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

90'+2' Chelsea atağında Tammy Abraham ofsayta yakalandı.

90'+2' Chelsea takımından Callum Hudson-Odoi topu kafayla takım arkadaşına kazandırmaya çalışıyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

90'+2' Ceza sahasına doğru Reece James ortasını yapıyor.

90'+1' Dördüncü hakem kararı ile maç 4 dakika uzayacak.

90'+1' Oyuna hava atışı ile başlanacak.

90'+1' Sportmenliğe aykırı davranan Neal Maupay hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

90' Maç durmuş durumda.

89' Davy Propper topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

89' Aaron Connolly topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

89' Kepa Arrizabalaga net bir gol pozisyonunu kurtardı! Neal Maupay önemli bir gol pozisyonu yakaladı, ama Kepa Arrizabalaga harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

89' Ceza sahasına doğru Alireza Jahanbakhsh ortasını yapıyor.

88' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

88' Chelsea takımından Tammy Abraham bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

86' Topu uzaklaştıran Jorginho.

86' Ceza sahasına doğru Leandro Trossard ortasını yapıyor.

86' Brighton & Hove Albion takımından Neal Maupay bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

85' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

84' Golün asistini yapan oyuncu Lewis Dunk.

84' G O O O O O O O L - Alireza Jahanbakhsh röveşata ile golü atıyor! Muhteşem bir gol!

84' Brighton & Hove Albion atağında Lewis Dunk kafayla topu takım arkadaşına kazandırıyor.

84' Brighton & Hove Albion adına Leandro Trossard sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

84' Kurt Zouma rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

83' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

82' Neal Maupay faülü yapan oyuncu, Mateo Kovacic rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

80' Kepa Arrizabalaga net bir gol pozisyonunu kurtardı! Aaron Connolly önemli bir gol pozisyonu yakaladı, ama Kepa Arrizabalaga harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

80' Brighton & Hove Albion takımından Alireza Jahanbakhsh takım arkadaşına pas veriyor.

80' Serbest vuruş için topun başına gelen isim Leandro Trossard. Ceza sahasına doğru orta olarak kullandı.

79' Chelsea takımından Mateo Kovacic, Alireza Jahanbakhsh ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

79' Brighton & Hove Albion takımından Martin Montoya ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

79' Brighton & Hove Albion takımından Leandro Trossard takım arkadaşına pas veriyor.

78' Bernardo, Chelsea takımından N'Golo Kante tarafından sert bir faulle durduruldu ancak hakemin devam kararı var.

78' Topu uzaklaştıran Adam Webster.

78' Ceza sahasına doğru N'Golo Kante ortasını yapıyor.

74' Callum Hudson-Odoi topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

74' Callum Hudson-Odoi rakibini driplingle geçti.

74' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

74' Ceza sahası dışından Alireza Jahanbakhsh topa vuruyor ancak kaleyi bulan bir şut değil.

73' Aaron Connolly topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

73' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

73' Taktik bir değişiklik; Mason Mount oyundan çıkıyor ve yerine Mateo Kovacic oyuna dahil oluyor.

72' Serbest vuruş için topun başına gelen isim Mason Mount. Ceza sahasına doğru orta olarak kullandı.

71' Hakem sarı kartını Lewis Dunk için kullanıyor

71' Brighton & Hove Albion takımından Lewis Dunk mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Tammy Abraham adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

71' Topu uzaklaştıran Jorginho.

71' Ceza sahasına doğru Davy Propper ortasını yapıyor.

70' Steven Alzate topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

70' Topu uzaklaştıran Kepa Arrizabalaga.

70' Serbest vuruş için topun başına gelen isim Martin Montoya. Ceza sahasına doğru orta olarak kullandı.

69' Chelsea takımından Kurt Zouma, Aaron Connolly ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

69' Ceza sahasına doğru N'Golo Kante ortasını yapıyor.

68' Taktik bir değişiklik; Aaron Mooy oyundan çıkıyor ve yerine Alireza Jahanbakhsh oyuna dahil oluyor.

68' Chelsea atağında Tammy Abraham ofsayta yakalandı.

67' Callum Hudson-Odoi topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

67' Callum Hudson-Odoi rakibini driplingle geçti.

66' Taktik bir değişiklik; Christian Pulisic oyundan çıkıyor ve yerine Callum Hudson-Odoi oyuna dahil oluyor.

65' Christian Pulisic topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

65' Topu uzaklaştıran Bernardo.

65' Chelsea adına Willian sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

65' Reece James tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

65' Chelsea takımından Mason Mount ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

64' Brighton & Hove Albion atağında Neal Maupay topu defansın arkasına gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

64' Savunmadaki hatası sonucunda Jorginho takımının gol yemesine sebebiyet verebilirdi.

64' Chelsea takımından Reece James yaptığı orta ile bir takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışıyor ancak top rakip oyuncudan geri geliyor.

62' Jorginho faülü yapan oyuncu, Neal Maupay rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

62' Aaron Connolly faülü yapan oyuncu, Antonio Ruediger rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

61' Chelsea takımından Willian ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

61' Willian rakibini driplingle geçti.

61' Chelsea takımından Christian Pulisic bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

60' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

60' Brighton & Hove Albion takımından Aaron Mooy bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

59' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

59' Topu uzaklaştıran Antonio Ruediger.

58' Ceza sahasına doğru Martin Montoya ortasını yapıyor.

58' Ceza sahasına doğru Bernardo ortasını yapıyor.

58' Brighton & Hove Albion atağında Leandro Trossard topu güzel bir şekilde ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

58' Brighton & Hove Albion takımından Bernardo bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

58' Kaleye şutunu gönderen N'Golo Kante güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

58' Chelsea takımından Cesar Azpilicueta ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

58' Chelsea takımından Mason Mount takım arkadaşına pas veriyor.

57' Chelsea takımından Christian Pulisic bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

57' Brighton & Hove Albion takımından Leandro Trossard, Neal Maupay ile duvar pası yapıyor ve harika bir futbol izliyoruz.

56' Chelsea takımından N'Golo Kante, Steven Alzate ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

56' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

55' Chelsea, Christian Pulisic ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.

55' Christian Pulisic rakibini driplingle geçti.

55' Reece James faülü yapan oyuncu, Steven Alzate rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

55' Mason Mount topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

55' Chelsea takımından Mason Mount topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

54' Kaleye şutunu gönderen Christian Pulisic güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

54' Chelsea takımından Mason Mount bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

53' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

53' Chelsea takımından Cesar Azpilicueta ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

53' Chelsea takımından N'Golo Kante bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

51' Topu uzaklaştıran Antonio Ruediger.

51' Ceza sahasına doğru Martin Montoya ortasını yapıyor.

50' Neal Maupay faülü yapan oyuncu, Kurt Zouma rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

49' Aaron Connolly faülü yapan oyuncu, Antonio Ruediger rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

47' Oyuna hava atışı ile başlanacak.

47' Bernardo sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri şu anda tedavisini yapıyorlar.

46' Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

46' Taktik bir değişiklik; Yves Bissouma oyundan çıkıyor ve yerine Aaron Connolly oyuna dahil oluyor.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başlıyor.

45'+4' Hakemin düdüğü ile ilk yarı sona eriyor.

45'+3' Yves Bissouma faülü yapan oyuncu, Reece James rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

45'+3' Tammy Abraham topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

45'+3' Chelsea takımından Christian Pulisic bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

45'+2' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

45'+2' Chelsea, Christian Pulisic ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.

45'+1' Dördüncü hakem kararı ile maç 3 dakika uzayacak.

45' Tammy Abraham faülü yapan oyuncu, Lewis Dunk rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

45' Brighton & Hove Albion takımından Leandro Trossard ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

45' Brighton & Hove Albion takımından Martin Montoya bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

44' Neal Maupay topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

44' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

43' Martin Montoya gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

43' Brighton & Hove Albion takımından Neal Maupay takım arkadaşına pas veriyor.

43' Brighton & Hove Albion takımından Leandro Trossard bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

43' Brighton & Hove Albion lehine gelişen bir kontra atak.

42' Brighton & Hove Albion takımından Yves Bissouma, Cesar Azpilicueta ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

41' Chelsea takımından Tammy Abraham, Adam Webster ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

38' Maç Chelsea lehine kale vuruşu ile devam edecek.

38' Chelsea takımından Jorginho, Steven Alzate ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

36' Topu uzaklaştıran Tammy Abraham.

36' Ceza sahasına doğru Aaron Mooy ortasını yapıyor.

36' Brighton & Hove Albion takımından Adam Webster topu kafayla takım arkadaşıyla buluşturmaya çalışıyor, ancak takım arkadaşı bundan yararlanamıyor.

36' Brighton & Hove Albion adına Aaron Mooy sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

36' Brighton & Hove Albion takımından Yves Bissouma yaptığı orta ile bir takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışıyor ancak top rakip oyuncudan geri geliyor.

35' Topu uzaklaştıran Antonio Ruediger.

35' Brighton & Hove Albion adına Aaron Mooy sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

35' Brighton & Hove Albion takımından Steven Alzate topu kafayla takım arkadaşına kazandırmaya çalışıyor, ancak rakip oyuncu araya giriyor.

35' Topu uzaklaştıran Mason Mount.

35' Brighton & Hove Albion adına Aaron Mooy sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

35' Kurt Zouma rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

34' Martin Montoya uzun oynuyor.

32' N'Golo Kante faülü yapan oyuncu, Neal Maupay rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

30' Topu uzaklaştıran N'Golo Kante.

30' Ceza sahasına doğru Bernardo ortasını yapıyor.

30' Brighton & Hove Albion atağında Adam Webster kafayla topu takım arkadaşına kazandırıyor.

30' Ceza sahasına doğru Aaron Mooy ortasını yapıyor.

29' Chelsea takımından Kurt Zouma, Neal Maupay ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

29' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

28' Chelsea atağında Kurt Zouma kafayla topu takım arkadaşına kazandırıyor.

28' Chelsea atağında Cesar Azpilicueta kafayla topu takım arkadaşına kazandırıyor.

28' Chelsea adına Mason Mount sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

28' Tammy Abraham tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

28' Chelsea takımından Tammy Abraham topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

28' Savunmadaki hatası sonucunda Davy Propper takımının gol yemesine sebebiyet verebilirdi.

26' Mathew Ryan çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

26' Ceza sahasına doğru Mason Mount ortasını yapıyor.

26' Brighton & Hove Albion takımından Yves Bissouma, Christian Pulisic ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

24' Ceza sahasına doğru Christian Pulisic ortasını yapıyor.

24' Chelsea atağında Mason Mount ofsayta yakalandı.

24' Chelsea takımından Tammy Abraham bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

23' Kepa Arrizabalaga çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

23' Ceza sahasına doğru Leandro Trossard ortasını yapıyor.

22' Sakatlanan Daniel Burn yerine oyuna Bernardo girecek.

21' Daniel Burn saha kenarına doğru alınıyor ve sağlık görevlileri tedavisini yapacaklar.

19' Daniel Burn sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri şu anda tedavisini yapıyorlar.

19' Daniel Burn faülü yapan oyuncu, Reece James rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

18' Yves Bissouma faülü yapan oyuncu, Cesar Azpilicueta rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

17' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

16' Maç yeniden başladı.

16' Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

16' Chelsea atağında Reece James topu güzel bir şekilde ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

14' Brighton & Hove Albion atağında Yves Bissouma topu güzel bir şekilde ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

10' G O O O O O O O L - Cesar Azpilicueta boşta kalan topa ilk ulaşan oyuncu oluyor ve topu ağlara gönderiyor!

10' Tammy Abraham topu kaleye doğru gönderiyor ancak top kale çizgisinden çıkartılıyor!

10' Chelsea atağında Kurt Zouma kafayla topu takım arkadaşına kazandırıyor.

9' Chelsea adına Willian sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

9' Chelsea atağında Reece James topu güzel bir şekilde ceza sahasına gönderiyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

9' Chelsea takımından Willian bir ara pas ile rakip defansı açıyor ve önemli bir fırsat ortaya çıkıyor…

7' Lewis Dunk, Kepa Arrizabalaga adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

7' Antonio Ruediger topu uzaklaştıramadı ve takımı için tehlike yarattı.

7' Brighton & Hove Albion adına Aaron Mooy sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

6' Steven Alzate tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

6' Maç Brighton & Hove Albion lehine kale vuruşu ile devam edecek.

5' Chelsea, Reece James ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.

2' Mason Mount topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

2' Topu uzaklaştıran Martin Montoya.

2' Ceza sahasına doğru Tammy Abraham ortasını yapıyor.

1' Saha zemini futbol için oldukça elverişli görünüyor.

1' Hava kapalı, gökyüzü bulutlarla kaplandı.

1' Santra vuruşunu kullanan takım Chelsea.