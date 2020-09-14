Premier Lig'de sezonun ilk haftasında heyecan devam ediyor. Futbolun beşiği İngiltere'nin ve dünyanın en üst düzey ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de haftanın son maçı, Brighton ve Chelsea arasında oynanacak. Transfer döneminde adında çokça söz ettiren Chelsea, transferin şampiyonu olarak görülüyor.

Kadrosunu Malang Sarr, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Thiago Silva ve Ben Chilwell gibi isimlerle güçlendiren Chelsea, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in ilk haftasının son maçında Brighton, Chelsea'yi ağırlıyor. Karşılaşma, 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 22.15'te başlayacak. The American Express stadında oynanacak olan mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 22.15'te başlayacak Brighton - Chelsea maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarların D-Smart üyeliğine sahip olmaları gerekmekte.