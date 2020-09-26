Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti nerede? Nasıl gidilir? Mihrişah Valide Sultan kimdir?İstanbul Bebek'te skandal görüntüler: İç içe eğlendiler!Anadolu Hisarındaki korkutan yangın kontrol altına alındıTrabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)Borussia Dortmund, Augsburg'a kaybetti: 2-0Brighton Have Albion - Manchester United maçı nefes kesti: 2-3Tayland'da korkunç kaza: 7 ölü 40 yaralıÇin, koronavirüs aşısının sonuçlarını açıkladı!Bay Yanlış ne zaman final yapacak? Bay Yanlış dizisi final mi yapıyor?Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Brighton Have Albion - Manchester United maçı nefes kesti: 2-3

Brighton Have Albion - Manchester United maçı nefes kesti: 2-3

Manchester United, Premier Lig'deki ikinci maçında Brighton&Hove Albion'ı 3-2 mağlup etti. Futbol tarihine geçecek maçta galibiyet golü, karşılaşma sona erdikten sonra geldi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, yeni sezondaki ikinci maçında Brighton & Hove Albion'ı 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi Brighton, Amex Stadı'ndaki karşılaşmada 40. dakikada Neal Maupay'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester United, Lewis Dunk'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken, 55. dakikada Marcus Rashford ile skoru 2-1'e getirdi.

Brighton'da 90+5. dakikada sahneye çıkan Solly March takımı adına 2-2'lik beraberliği sağladı.

Brighton Have Albion - Manchester United maçı nefes kesti: 2-3

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

90+7. dakikada maçı bitiren düdüğü çalan hakem Chris Kavanagh, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla son pozisyonda Brightonlı Maupay'in topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada kullanılan penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Ligdeki ilk maçında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olan Manchester ekibi, Brighton'ı yenerek yeni sezondaki ilk 3 puanını aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT