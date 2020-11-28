İngiltere Premier Lig'de sezonun 10. haftası oynanıyor. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alıyor. Ligin zorlu deplasmanlarından Brighton'a konuk olacak kırmızılar, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı şifresiz canlı takip etmek isteyen taraftarlar, aramalarını bu yönde yapıyor. İşte, Brighton Hove Albion - Liverpool maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE LİNKİ...

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

En üst lig tarihinde Liverpool'u iç sahada mağlup edemeyen Brighton (3B 4M), Premier Lig'deki üç karşılaşmayı toplam dokuz gol yiyerek kaybetti.

Brighton ile oynadığı son dokuz resmi maçı kazanan Liverpool, bu süreçte rakip filelere ortalama 3 gol gönderdi.

Premier Lig'de çıktığı son üç deplasman maçını kazanamayan Liverpool (2B 1M), Mart 2017'den bu yana dört maçlık galibiyet hasreti yaşamıyor.

Liverpool bu sezon Premier Lig'de maçlarının ilk yarıları en fazla gole sahne olan takım konumunda (Liverpool 12-11 Rakipler).

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Brighton'a karşı sahaya çıktığı altı Premier Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).

BRİGHTON - LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE LİNKİ

28 Kasım Cumartesi (bugün) oynanacak mücadele, saat 15.30'da başlayacak. The American Express'de oynanacak mücadeleyi, hakem Stuart Attwell yönetecek. Karşılaşma Türkiye'den S Sport'ta yayınlanacakken, Azerbaycan kanalı IDMAN TV'den şifresiz olarak izlenebilir.

İşte IDMAN TV linki...